2 Mobil Mitsubishi Paling Moncer di GIIAS 2019

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Dari target awal 4.000 unit kendaraan bisa terjual selama GIIAS 2019, (18-28/7), PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) melaporkan sampai dengan delapan hari penyelenggaraan, pihaknya sudah mendapatkan pemesanan atau SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) sebanyak 2.526 unit.

"Per kemarin, Kamis (25/7), atau delapan hari pameran berlangsung kami sudah mendapatkan sekitar 2.526 SPK," buka Head of Sales and Marketing Group PT MMKSI, Imam Chaeru Cahya, kepada wartawan di booth Mitsubishi, GIIAS 2019, Jumat (26/7).

Jika dirincikan, tambah Imam, penjualan terbanyak produk kendaraan Mitsubishi Motors masih disumbangkan oleh Xpander dan kemudian Pajero Sport.

"Mitsubishi Xpander sendiri berkontribusi sebanyak 1.442 unit, disusul Pajero Sport 960 unit. Model Xpander, paling laris disumbangkan oleh varian Ultimate AT dan Sport. Sementara Pajero Sport ialah versi Dakar 4x2 sekitar 75 persen," tambah Imam lagi.

Terkait banyaknya pemesanan untuk Xpander bertransmisi otomatis, Imam menjelaskan, karena memang sebagian besar konsumen lebih banyak untuk penggunaan di perkotaan terutama Jakarta.

Adapun untuk model Mitsubishi lainnya, seperti Outlander mencatatkan sebanyak 9 SPK, New Triton 54 SPK dan SUV kompak yang baru saja diluncurkan, Eclipse Cross sukses membukukan 61 SPK.

"Kami berharap di sisa tiga hari penyelenggaraan GIIAS ini, target MMKSI bisa tercapai atau bisa melampaui dari 4.000 unit. Biasanya kan kalau weekend akhir itu pengunjung mulai kelihatan dan semakin tinggi," tutup Imam. (mg8/jpnn)