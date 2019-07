Beli Mitsubishi Eclipse Cross dan Triton Tak Perlu Risau Soal Perawatan

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Menghilangkan kekhawatiran konsumennya dalam kepemilikan kendaraan Mitsubishi, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) memastikan jaminan layanan purnajual untuk model yang baru saja mereka luncurkan, yakni Eclipse Cross dan New Triton.

“Kami memberikan jaminan perawatan untuk pembelian Eclipse Cross dan New Triton. Di mana, konsumen akan mendapatkan gratis perawatan berkala, ongkos jasa dan suku cadangnya selama empat tahun atau 50 ribu km. Itu dilihat dari mana dulu yang tercapai. Jadi pengguna tinggal pakai tanpa harus mikir biaya perawatan,” kata Head of After Sales Marketing & Development PT MMKSI, Ronald Reagen, saat temu media di GIIAS 2019, ICE BSD, Tangerang Selatan, Selasa (23/7).

Sementara itu, untuk model pikap kabin ganda New Triton mendapatkan paket gratis perawatan berkala, ongkos jasa dan suku cadangnya selama dua tahun atau 40 ribu km.

Dengan skema pelayanan garansi yang diberikan, Ronald menyatakan, biaya perawatan Eclipse Cross dan New Triton menjadi lebih murah dibanding kompetitornya.

Dia mencontohkan, salah satu kompetitor Eclipse Cross selama masa pemakaian empat tahun, pengguna harus mengeluarkan biaya perawatan dan suku cadang hingga Rp 7,7 juta.

Eclipse Cross hadir sebagai SUV mewah dengan kapasitas penumpang hingga tujuh orang. Memiliki desain Dynamic Shield pada bagian depannya. Sementara untuk mesin, Eclipse Cross hadir dengan menggendong mesin berkapasitas 1.500 cc. Harganya mulai dari Rp 478 juta hingga Rp 483 juta.

Adapun New Triton yang merupakan pikap kabin ganda andalan MMKSI ini juga sudah mendapat peningkatan pada tahun ini. Harganya mulai dari Rp 250,5 juta sampai Rp 480,5 juta. (mg8/jpnn)