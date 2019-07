Pilih-Pilih Mobil Baru dengan Harga di Bawah Rp 400 Juta di GIIAS 2019

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Helatan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2019, berlangsung di ICE, BSD, Tangerang Selatan, menyajikan berbagai pilihan mobil baru yang beragam. Anda bisa memilah-milah baik terkait segmen, jenis, hingga kesesuaian bujet yang ada.

Kali ini, JPNN.com berhasil merangkum empat mobil baru yang dijual dengan harga di bawah Rp 400 juta.

1. Suzuki Jimny

Generasi keempat Suzuki Jimny akhirnya melepas dirinya di GIIAS 2019, setelah beberapa kali hanya sekadar mejeng di pameran. SUV 4x4 terbaru dari Suzuki ini diklaim mampu menawarkan kemampuan offroad terbaik, tetapi juga menjamin kenyamanan di onroad sekaligus efisiensi bahan bakar melalui eksplorasi mode berkendara 2H - AH dan 4L.

Dibekali mesin K15B 4-Wheel Drive mampu memuntahkan tenaga 100 Hp pada 6000 rpm dan torsi 130 Nm pada 4000 rpm.

Di GIIAS 2019, Suzuki ditawarkan dalam beberapa pilihan dan harga mulai dari varian terendah, varian Single Tone MT Rp 315,5, Two Tone MT Rp 317,5 juta, Single Tone AT Rp 328 juta, dan varian tertinggi Two tone AT dibanderol Rp 330 juta.

2. Honda HR-V Mugen Edition