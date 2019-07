6 Produk Perawatan Armor All Hadir di GIIAS 2019

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Terkait perawatan kendaraan pribadi, distributor resmi produk STP - PT Laris Chandra memanfaatkan helatan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2019, melalui peluncuran enam produk sekligus dari merek Armor All.

“Produk dari Armor All sudah terkenal karena kualitasnya dalam menjaga lapisan permukaan kendaraan. Produk ini dibuat dengan bahan material yang bagus sehingga mampu merawat kendaraan Anda. Fungsinya antara lain tidak meninggalkan bekas saat mencuci mobil dan fit di tangan,” ungkap Business Director PT Laris Chandra, Stanley Tjhie kepada wartawan di GIIAS 2019, Tangerang Selatan, Rabu (24/7).

Keenam produk diluncurkan meliputi Microfiber Wash Mitt, Microfiber Wash Pad, 2 in 1 Microfiber Noodle Wash Mitt, Microfiber Drying Towel, Microfiber Polishing Towel, dan 3 Polish Aplicator Pads with Handle.

Armor All Microfiber Wash Mitt adalah sarung tangan cuci dengan bahan dasar mikrofiber yang dapat mengangkat debu dan partikel halus yang menempel di permukaan cat.

Kemudian Armor All Microfiber Wash Pad adalah spon cuci yang dilapisi dengan kain mikrofiber yang dapat mengangkat serta mendorong debu dan partikel halus yang menempel di permukaan cat.

Untuk Armor All 2 in 1 Noodle Wash Mitt merupakan sarung tangan cuci dengan dua sisi mikrofiber, sisi mikrofiber soft noodles untuk pencucian biasa. Produk lainnya Armor All Microfiber Drying Towel, yakni kain mikrofiber serbaguna yang dapat digunakan untuk mengeringkan mobil setelah dicuci, menyerap delapan kali lebih kuat, sangat efektif dan efisien karena mampu mengeringkan area yang lebih luas.

Sementara itu, Armor All Microfiber Polishing Cloth adalah kain poles mikrofiber, halus dan lembut, dapat meminimalisir lecet dan goresan ringan pada saat memoles cocok digunakan untuk segala permukaan cat, serta hasil poles yang maksimal. Produk ini dapat dicuci kembali jika sudah kotor.