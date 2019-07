Inspirasi Menawan dari Suzuki Ertiga, Jimny Hingga Carry di GIIAS 2019

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Memanfaatkan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2019, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) memajang tiga unit mobil konsep modifikasi antara lain All-new Ertiga Luxury Concept, New Carry Pick Up Fluzh Concept dan Jimny Tough Concept.



Head of 4W Product Development & Accessories PT SIS, Yulius Purwanto mengatakan, kehadiran ketiga unit konsep modifikasi tersebut tidak hanya meramaikan booth Suzuki selama GIIAS 2019 berlangsung, tetapi juga mengemas keunggulan masing-masing mobil melalui modifikasi beberapa fiturnya.

"Kami memilih tiga unit mobil unggulan Suzuki untuk dimodifikasi karena saat ini ketiganya memiliki interaksi paling tinggi dengan konsumen otomotif Indonesia. Dengan hadirnya versi modifikasi kami harap konsumen mendapatkan inspirasi saat ingin memodifikasi kendaraan milik mereka masing-masing,” ungkap Yulius di Booth Suzuki di ICE, BSD, Tangerang Selatan, Kamis (25/7).

Suzuki All-new Ertiga

All-new Ertiga Luxury Concept hadir membawa tampilan elegan lewat eksteriornya. Hal itu terlihat dari aksen silver pada front bumper, front grille upper, side body moulding dan back door garnish.

Rear bumper juga dirancang dengan garis lekuk yang memberikan kesan semakin berisi serta dilengkapi custom reflector agar memperkuat kesan elegan. Tampilan mewah MPV tujuh penupang andalan Suzuki ini juga makin diperkuat dengan penyematan roda GT GTX Pro dan pelek diamond cut berdiameter 18 inci yang dilapisi gun metal paint finishing.

Tak hanya itu saja, kemewahan desain interior yang berbeda juga ditonjolkan dengan menyematkan center arm rest di barisan kedua serta material kursi yang keseluruhannya terbuat dari kulit.