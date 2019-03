Keren! Suzuki All New Ertiga Diganjar Predikat Car of The Year 2019

jpnn.com, JAKARTA - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) patut tersenyum dengan kiprah sejumlah produknya. Selain SX4 S-Cross mendapat penghargaan tertinggi di kelasnya, All-new Ertiga sukses didaulat sebagai Car of The Year 2019.

All-New Ertiga dan SX4 S-Cross baru mampu merajai dua segmen yaitu untuk kategori The Best Low MPV dan The Best Crossover.

Selain itu, All-new Ertiga ternyata mampu berada di tingkat tertinggi dengan pengakuan sebagai “Car of The Year” di ajang Otomotif Award 2019.

“Sebuah kehormatan bagi kami karena All-new Ertiga dianugerahi Car of The Year 2019. Terima kasih kepada pelanggan setia yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan untuk Suzuki Indonesia. Penghargaan ini tidak hanya membuat kami bangga, tetapi juga bukti komitmen Suzuki untuk mempersembahkan Low MPV yang memiliki kapasitas banyak, nyaman, dan value for money untuk masyarakat Indonesia,” kata President Director PT SIS Seiji Itayama dalam sambutannya, di Jakarta, Kamis (29/3).

Sejumlah penghargaan tersebut telah melalui proses seleksi ketat. Selama metode pengujian khusus, tim menggunakan beberapa faktor, seperti desain, fitur, performa, handling, konsumsi bahan bakar, harga, dan faktor kebaruan. Termasuk respons masyarakat hingga komunitas.

All-new Ertiga dinilai mampu mengedepankan kemewahan dan kenyamanan, sehingga menjadi daya tarik dari sisi eksterior dan interior. Juga Fitur-fitur seperti ISOFIX, ventilated cup holder, dan kabin yang luas di AllNew Ertiga-pun mengedepankan kebutuhan konsumen.

Selain itu, All-new Ertiga juga dinilai mampumemenuhi kebutuhan konsumen dari segi harga yang kompetitif dan biaya perawatan yang terjangkau. (mg8/jpnn)