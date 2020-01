24 Detik Untuk Kobe Bryant

jpnn.com, CALIFORNIA - Nomor punggung 8 dan 24 identik dengan almarhum Kobe Bryant.

Sang superstar telah meninggal dunia dalam usia 41 tahun. Kobe menjadi korban kecelakaan helikopter di kawasan California, Minggu (26/1) waktu setempat.

Salah seorang putrinya, Gianna (13) dan seluruh penumpang helikopter turut meninggal.

Seluruh pelaku NBA pun berduka. Sejumlah pertandingan yang berlangsung Senin (27/1) pagi WIB ini pun memberi penghormatan untuk Mamba, julukan Kobe.

The New York Knicks and Madison Square Garden pay tribute to Kobe Bryant and his daughter, Gianna. pic.twitter.com/KmNlTlDQXT — NBA (@NBA) January 27, 2020