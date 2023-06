26 Perusahaan Dianugerahi HSE Indonesia Award 2023 

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 26 perusahaan dari berbagai sektor industri mendapat penghargaan di bidang Health, Safety, and Environment (HSE) dalam ajang HSE Indonesia Award (HSEIA).

Berbagai sektor industri yang mengikuti HSEIA 2023 itu di antaranya transportasi, migas, konstruksi, galangan kapal dan shipyard, real estate, F & B, pertambangan, manufaktur, energy services, dan sebagainya.

Dari 26 perusahaan itu, tiga perusahaan mendapat nilai tertinggi dan berhak mendapat penghargaan sebagai The Greatest Company Concerned HSE of the Year.

Ketiganya adalah PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Pama Persada Nusantara, dan PT Total Bangun Persada.

Dalam ajang HSEIA 2023, ketiganya mendapat empat penghargaan sekaligus terbanyak dibanding perusahaan lainnya.

Direktur Keselamatan dan Keamanan PT KAI, Sandry N Pasambuna mengucapkan terima kasih kepada HSE Magazine atas apresiasi dan penghargaan yang telah diberikan kepada KAI.

"Penghargaan ini kami dedikasikan untuk seluruh pegawai KAI dan KAI Group yang telah gigih berjuang bersinergi membangun budaya keselamatan kereta api serta mendukung visi perusahaan menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia,” kata Sandry di ajang HSE Indonesia Award (HSEIA) di Jakarta, Jumat (16/6).

Penghargaan ini lanjutnya, juga didedikasikan kepada seluruh pelanggan setia KAI karena terus memilih kereta api sebagai moda transportasi yang aman dan nyaman.