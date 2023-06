3 Tahun Transformasi, Pertamina Berkomitmen Kuat Tegakkan Budaya Kerja AKHLAK

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) sepanjang tiga tahun menjalankan transformasi organisasi berkomitmen kuat dalam menegakkan budaya kerja AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adatif, Kolaboratif).

Untuk meningkatkan komitmen atas budaya tersebut, perseroan menggelar acara 'Pertamina AKHLAK Festival 2023' sekaligus memperingati perjalanan 3 tahun transformasi organisasi yang berlangsung sejak 2020.

Acara turut dihadiri Menteri BUMN Erick Thohir bersama Komisaris Utama Basuki Tjahaja Purnama dan jajaran komisaris, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati beserta jajaran direksi Pertamina Holding dan Subholding.

Acara juga dihadiri 3 ribu pekerja Pertamina di Lapangan Tennis Indoor Senayan, Rabu (21/6).

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menyampaikan melalui acara tersebut diharapkan mampu menjadi perekat bagi seluruh Pertamina Wira (Perwira) pascaterbentuknya holding dan subholding.

"Festival AKHLAK juga dapat membentuk mindset sense of urgency budaya ONE (Onward to Next level of Excellence) Pertamina," ujar Fadjar.

Acara tersebut, lanjut Fadjar, akan menampilkan berbagai upaya internalisasi dan implementasi budaya kerja AKHLAK di lingkungan Pertamina Grup.

"AKHLAK bagi Pertamina sebagai identitas dan implementasi budaya kerja yang mendukung peningkatan kinerja Pertamina dan entitas anak usahanya secara berkelanjutan," imbuhnya.