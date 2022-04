334 PPPK Terima SK Pengangkatan, Bima Arya: Ini Awal Memasuki Babak Baru

jpnn.com, KOTA BOGOR - Sebanyak 334 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Kota Bogor menerima SK pengangkatan.

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyerahkan langsung SK pengangkatan kepada 334 PPPK tersebut bersamaan dengan 257 CPNS.

"Ini awal memasuki babak baru yang sangat berarti, bukan hanya untuk bapak ibu tetapi juga Pemkot Bogor," kata Wali Kota Bima Arya di acara penyerahan SK pengangkatan 591 aparatur sipil negara (ASN) yang baru di lingkungan Pemkot Bogor, Jumat (1/4).



Dia berpesan kepada ratusan ASN baru yang terdiri dari 257 CPNS dan 334 PPPK itu untuk mengabdi, bukan menekankan sebagai mata pencaharian.

Dia menegaskan mereka yang orientasinya mengabdi akan membuka jalan buat kariernya yang lebih berarti dan lebih strategis.

"Insyaallah kalau semangatnya semangat pengabdian, maka kehormatan dan kemuliaan akan dimiliki," katanya.

Bima juga menekankan menjadi bagian dari birokrasi harus mampu menghadapi tantangan terbesarnya, yakni harus bisa keluar dari jebakan rutinitas, harus berpikir 'out of the box' dan harus berpikir luar biasa.

Dia menegaskan Kota Bogor dihormati, dihargai, diteladani karena banyak contoh luar biasa yang telah dilakukan birokrat dari masa ke masa.

Menurutnya, ratusan penghargaan didapat karena ada orang-orang luar biasa yang semangat mengabdi.