6 Kiat Mengelola Keuangan untuk Para Milenial Versi BRINS

jpnn.com, JAKARTA - Generasi milenial dinilai memiliki peran besar dalam pergerakan perekonomian. Namun, banyak generasi milenial yang belum bisa mengelola keuangannya dengan baik.

Tuntutan gaya hidup dan perilaku yang konsumtif, menjadi salah satu faktor utama para generasi milenial ini cenderung lebih suka menikmati hidup yang kerap dianggap sebagai self reward dibanding menginvestasikan kekayaannya.

Melihat fenomena tersebut, Technical Director BRI Insurance (BRINS), Ade Zulfikar menyampaikan beberapa tips supaya milenial bisa mengelola keuangannya dengan lebih baik.

Berikut kiatnya:

1. Tentukan prioritas kebutuhan kamu Istilah YOLO (You Only Live Once) dan FOMO (Fear of Missing Out) seringkali dijadikan justifikasi para milenial dalam perilaku konsumtif.

2. Jangan hanya secara buta mengikuti tren tanpa memahami skala prioritas kebutuhan. Mereka kerap kesulitan dalam membedakan antara kebutuhan dan keinginan.

3. Hindari hal-hal yang bersifat konsumtif yang bukan kebutuhan utamamu, seperti terlalu sering belanja online dan hangout.

4. Tentukan prioritas kebutuhan kamu dengan mengidentifikasi kegiatan sehari-hari kamu terlebih dahulu, hindari membeli barang dengan dasar keinginan, bukan kebutuhan.