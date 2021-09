ABB Terima Penghargaan Best Companies dalam Kategori Industri Mesin

jpnn.com, JAKARTA - ABB menerima penghargaan Best Companies to Work for in Asia 2021 dalam kategori industri enjiniring dari publikasi regional HR Asia.

Perusahaan asal Swiss itu dinilai mampu memberikan kesejahteraan bagi karyawan di masa-masa pandemi.

Country Managing Director ABB Indonesia, Michael Hose mengatakan perusahaan itu bangga atas penghargaan tersebut yang menunjukkan kiprah ABB Indonesia dalam melalui tantangan selama pandemi.

"Kami menggunakan tiap kesempatan untuk menjadi lebih baik dan lebih kreatif dalam upaya membangun dan menjaga hubungan dengan para karyawan."

"Kami akan selalu melakukan yang terbaik untuk mendukung dan mengembangkan talenta para karyawan agar kami dapat terus tumbuh dan mewujudkan cita-cita bersama," kata Michael Hose dalam keterangan tertulis, Senin (20/9).

Selama ini, ABB fokus pada kesehatan dan keselamatan karyawan-karyawannya.

Usaha itu dengan memberikan fleksibilitas untuk bekerja dari rumah agar produktivitas tetap terjaga.

Selain itu, dukungan konseling profesional melalui Program Pendampingan Karyawan.