Ada Tugas Kelompok dari Unhan, Hasto Kristiyanto Cs Langsung Naik Kapal Perang

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menaiki KRI Makassar 590 yang tengah bersandar di Markas Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (14/11).

Hasto mengunjungi salah satu alutsista TNI AL itu dalam statusnya sebagai Pembina Mahasiswa Doktoral Universitas Pertahanan (Unhan).

Dalam kesempatan itu Hasto yang datang bersama koleganya sesama mahasiswa S3 Unhan menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara maritim harus mampu mengonsolidasikan industri pertahanannya untuk memperkuat sektor kelautan.

“Kami sengaja hadir di KRI Makasar untuk menegaskan pentingnya laut sebagai halaman depan NKRI. Kesadaran sebagai bangsa maritim sangat penting. Semangat jalesveva jayamahe terus berkumandang, menjemput tugas sejarah Indonesia sebagai pemimpin di antara bangsa-bangsa,” ujar Hasto.

Peraih gelar insinyur dari Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu menambahkan, pengembangan ilmu pengetahuan teknologi akan mencapai tahap revolusi. Menurutnya, pengembangan itu juga berpengaruh pada paradigma pertahanan dan keamanan.

Hasto mengatakan, dirinya bersama sesama mahasiswa S3 Unhan memperoleh tugas kelompok tentang Evaluating the Revolution in Military Affairs (RMA) Index of Armed Forces.

"Tugas tersebut sangat menarik, menggambarkan bagaimana revolusi teknologi diterapkan di milter,” papar Hasto yang dalam kesempatan itu diterima langsung oleh Letkol Laut (P) Hariono selaku Komandan KRI Makassar-590.

Mantan anggota Komisi Perdagangan dan BUMN DPR itu menambahkan, tidak ada negara yang bisa bertahan tanpa kekuatan militer andal. Apalagi, Indonesia telah memiliki konsepsi sistem pertahanan rakyat semesta.