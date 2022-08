Agnez Mo, Denny Caknan, Dara Puspita Siap Hebohkan Synchronize Fest 2022

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik Synchronize Fest akan digelar pada 7, 8, 9 Oktober 2022 di Gambir Expo, Kemayoran, Jakarta.

Digelar secara offline selama 3 hari, festival tersebut bakal mengusung tema Lokal Lebih Vokal.

"Menjadi sebuah proses yang sangat ditunggu-tunggu untuk bisa bertatap muka lagi dengan semua penikmat dan penggerak ekosistem musik Indonesia di Synchronize Festival 2022," kata David Karto, founder sekaligus festival director dari Synchronize Fest di M Bloc, Jakarta pada Rabu (10/8).

Synchronize Festival bakal menyuguhkan 126 penampil pertunjukan dari lintas genre serta lintas generasi.

Agnez Mo, Ahmad Band, Cokelat, Potret, Kahitna, Radja, Deadsquad feat. Isyana Sarasvati, Erwin Gutawa & 3Diva (Krisdayanti, Titi DJ, Ruth Sahanaya) adalah beberapa nama besar yang bakal tampil istimewa di Synchronize Festival 2022.

Selain nama-nama tersebut di atas, masih ada ratusan penampil lagi yang telah dikonfirmasi menjadi bagian dari perayaan festival musik kecintaan anak muda tersebut.

Sederet nama-nama istimewa lain di antaranya adalah Denny Caknan, David Bayu, Alam Mbah Dukun, President Jancukers alias Sujiwo Tejo, Senyawa, Gabber Modus Operandi, Voice of Baceprot, Seringai, OM New Palapa, The Groove Bersama Rieka Roslan, Yuke Sampurna dan Ali Akbar yang merayakan 25 tahun perjalanan dengan tampil reuni, serta penampilan spesial Payung Teduh X Pusakata dengan kembalinya Mohammad Istiqamah Djamad sang vokalis tampil bersama Payung Teduh pertama kali dalam satu panggung.

Berbagai proyek kolaborasi musik secara khusus juga telah dipersiapkan untuk memeriahkan Synchronize Festival 2022.