Ahmad Dhani Ditahan, El Rumi Kirim Doa dari London

Maia Estianty mengunggah foto bersama Ahmad Dhani dan putra keduanya El Rumi yang sudah lulus SMA. Foto Instagram Maia

jpnn.com, JAKARTA - El Rumi mengirim doa untuk ayahnya, Ahmad Dhani yang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang usai divonis 1 tahun 6 bulan terkait kasus ujaran kebencian.

Anak kedua Ahmad Dhani dari pernikahannya dengan Maia Estianty itu berharap sang ayah bisa menghadapai masalah tersebut dengan senyuman.

Hal tersebut disampaikan El Rumi lewat akun Instagram miliknya @elelrumi beberapa jam yang lalu. Lewat sebuah foto jadul, dia mengucapkan doa untuk Ahmad Dhani.

"Hadapi dengan senyuman. Be strong and keep being you, dad @ahmaddhaniofficial," ungkap El Rumi yang tengah menimba ilmu di London, Inggris.

Terkait masalah yang dihadapi sang ayah, El Rumi merasa biar tuhan yang menilai. El Rumi hanya bisa mengirim doa dari London, karena tengah menuntut ilmu di sana.

"Biarkan tuhan YME yang menilai. Sending love from London," sambung kekasih Marsha Aruan itu.