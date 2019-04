Akhirnya, Captain America dan Iron Man Salaman

jpnn.com - Gempita dalam menyambut Avengers: Endgame yang tayang pada 24 April kian terasa. Marvel menambah excitement itu dengan merilis special look kejutan pada Selasa malam lalu WIB (2/4). Trailer tersebut menjadi penanda dibukanya penjualan tiket presale film itu. Fans yang sudah tidak sabar langsung memburu tiket. Hasilnya, tiket presale ludes dalam enam jam di situs Fandango.

Dengan begitu, Endgame memecahkan rekor hari pertama penjualan tiket di situs tersebut. Mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang Star Wars: The Force Awakens. Disusul Star Wars: The Last Jedi, Rogue One: A Star Wars Story, dan Avengers: Infinity War. ''Tidak bisa dipercaya. Kalian semua mengagumkan,'' kata sutradara Russo bersaudara di Twitter kemarin (3/4) WIB.

Endgame juga memecahkan rekor penjualan hari pertama di Atom Tickets. Tiket ludes kurang dari setengah hari. Endgame mengalahkan Aquaman. Sementara itu, video special look menampilkan banyak clue baru. Apa saja? (Screen Rant/Gizmodo/Variety/adn/c18/nda)

Thanos Pakai Baju Zirah

Kita melihat Thanos kali terakhir pada teaser trailer perdana Endgame. Setelah memusnahkan separo jagat raya dengan Infinity Stones, Thanos merayakan kemenangannya dengan berdiam di suatu tempat yang asri. Di footage terbaru itu, Thanos muncul. Mengenakan baju zirah.

''Lihat Thanos dengan gauntlet dan lengannya. Kekuatan enam (Infinity) Stones itu jelas merusak gauntlet dan Thanos secara permanen,'' kata Joe Russo dalam Infinity War audio commentary, sebagaimana dilansir dari Screen Rant. Meski begitu, Thanos muncul dengan cahaya biru. Artinya, dia masih bisa menggunakan Tesseract atau Space Stone.

Thanos tampak berhadapan dengan Iron Man, Cap, dan Thor. Dari kejauhan, Thanos membawa senjata baru yang berupa pedang bermata dua. Senjata itu juga terlihat dalam koleksi mainan 1/6th Thanos Collectible Figure yang dirilis Hot Toys.

Benatar