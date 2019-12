Alasan Jurgen Klopp Jatuh Hati sama Takumi Minamino

jpnn.com, LIVERPOOL - Juru taktik Liverpool Jurgen Klopp mengungkapkan alasannya merekrut gelandang serang asal Jepang Takumi Minamino dari klub Austria RB Salzburg.

Pelatih asal Jerman tersebut beralasan bahwa Liverpool membutuhkan pemain seperti Minamino karena kecepatan, kecerdasan serta kejeliannya dalam mencari ruang.

Pemain timnas Jepang tersebut sekarang resmi bergabung dengan Liverpool setelah mereka menebus klausul rilisnya yang mencapai 7,25 juta poundsterling (sekitar Rp 133 miliar) dari Salzburg.

Gelandang serang memang dilabeli harga cukup murah, tetapi ia dianggap punya pengalaman baik di kompetisi Eropa. Minamino bergabung ke Salzburg dari klub Jepang Cerezo Osaka lima tahun lalu dan sejak itu ia menjadi pemain reguler klub Austria tersebut.

We can confirm an agreement has been reached with @redbullsalzburg for the transfer of Takumi Minamino ????



??????????????????????????????????????????????????????? pic.twitter.com/2yH2N0v3Y1 — Liverpool FC (@LFC) December 19, 2019