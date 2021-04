Amalia Fujiawati: Bepe Enggan Akui Anaknya, Cuma Mau Menafkahi Saja

jpnn.com, JAKARTA - Pesepak bola Bambang Pamungkas enggan mengakui anak kandungnya dari Amalia Fujiawati.



Hal itu disampaikan Amalia usai menjalani sidang mediasi atas gugatan asal-usul dan nafkah anak terhadap Bambang Pamungkas di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Rabu (28/4).



Kendati enggan mengakui buah hatinya, tetapi Bepe, sapaannya, akan memberikan nafkah.



"Dari pihak beliau (Bambang Pamungkas, red) enggak mau mengakui anak, hanya mau transfer uang saja," ujar Amalia.



Meski demikian, perempuan tersebut tetap akan memperjuangkan hak anaknya untuk mendapatkan pengesahan secara negara.



"Jadi, ya, kami lanjutin saja proses hukumnya," kata Amalia.



Namun apa pun hasilnya, dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan hanya bisa berpasrah.



Terpenting baginya, dia sudah memperjuangkan hak anaknya.



"Saya sudah no hard feeling atau nothing to lose ya hasilnya nanti bagaimana," ucap Amalia.



Disinggung soal nominal nafkah yang akan diberikan mantan pesepak bola Persija itu, Amalia enggan membeberkan.



"Saya kurang tau, beliau mampunya saja. Saya enggak nuntut nominal," tutur dia.



Sebelumnya, Amalia Fujiawati melayangkan gugatan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 18 Maret 2021 dan terdaftar dalam nomor perkara 1233/Pdt.G/2021/PAJS.



Kuasa Hukum Amalia, Ali Nurdin, mengatakan kliennya telah menikah secara siri dengan Bambang Pamungkas pada Mei 2018.



Namun, mereka memutuskan untuk berpisah pada 27 Desember 2020.

Saat itu, Bepe mendatangi Amalia di kediamannya dan mengucapkan ikrar talak. (mcr7/JPNN)



