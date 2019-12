Amerika Setop Semua Pelatihan Militer untuk Tentara Arab Saudi

jpnn.com, WASHINGTON - Pentagon telah menangguhkan pelatihan operasional bagi semua siswa militer Arab Saudi di Amerika Serikat (AS) sebagai buntut dari insiden penembakan di Pangkalan Udara Angkatan Laut Pensacola di Florida pekan lalu.

Dilaporkan The New York Times, Rabu (11/12), pelatihan penerbangan, pelatihan tembak dan semua operasi lain di luar kelas akan ditangguhkan tanpa batas waktu. Keputusan itu akan memengaruhi lebih dari 800 siswa Arab Saudi di seluruh AS.

Sementara itu, aktivitas pengajaran di kelas, termasuk kursus bahasa, akan tetap dilanjutkan selagi para pemimpin Pentagon meninjau prosedur pemeriksaan untuk semua peserta pelatihan militer dari luar AS.

Para pejabat senior Pentagon menekankan bahwa penangguhan pelatihan operasional untuk siswa dari Arab Saudi bersifat jangka pendek dan tidak akan mengganggu hubungan strategis antara kedua negara.

Mohammed Alshamrani, seorang siswa militer Arab Saudi, melepaskan tembakan di Pangkalan Udara Angkatan Laut Pensacola di Florida pada Jumat (6/12), yang menewaskan sedikitnya tiga orang dan melukai delapan lainnya, sebelum akhirnya ditembak mati oleh polisi. (ant/dil/jpnn)