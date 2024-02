Ananda Tohpati: Pulau Jawa Berperan Strategis Tekan Emisi Karbon

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia tengah menghadapi tiga krisis global. Mulai dari perubahan iklim dengan kenaikan suhu, variabilitas iklim dan cuaca ekstrem Biodiversity loss dengan menurun, hingga hilangnya keanekaragaman hayati (Kehati).

Pemerintah saat ini telah menetapkan target aksi ketahanan iklim pasca 2020 dalam dokumen kontribusi yang ditetapkan secara Nasional, melalui submisi Dokumen NDC dan penetapan peta jalan mitigasi.

Tujuannya tak lain sebagai pedoman dan acuan dalam implementasi NDC yang memuat lima sektor pengemisi, yaitu sektor energi, sampah, industri, pertanian serta kehutanan dan penggunaan lahan Lainnya.

Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan pemerintah saat ini terus mempercepat penurunan emisi gas rumah kaca.

Utamanya dengan terbitnya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 tentang Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim.

"Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 merupakan upaya dan target yang ingin dicapai Indonesia, dengan sasaran penyerapan emisi GRK akan seimbang atau melebihi pada tahun 2030 dengan target -140 juta ton CO2e, dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan," kata Hanif Faisol Nurofiw dalam diskusi bertajuk 'Kick Off dan Sosialisasi Sub Nasional Folu Net Sink 2030' di IICC Botani Square, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/2).

Hanif menyinggung ikhwal Pulau Jawa memiliki kekhususan dibandingkan dengan pulau lainnya.

Penyebabnya tidak lain karena kondisi vegetasi, kondisi tutupan lahan, daya dukung dan daya tampung, kepadatan penduduk.