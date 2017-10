Anggun Bangga Disukai Blogger Kelas Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi multi talenta, Anggun C Sasmi baru saja merilis lagu terbarunya berjudul What We Remember.

Wanita karib disapa Anggun itu tak menyangka single tersebut populer.

Tak hanya populer di Asia Tenggara, tapi juga berhasil memikat blogger terkenal bernama Perez Hilton.

Perez Hilton sendiri diketahui merupakan fans berat Anggun.

Dia mengikuti jejak karier penyanyi berdarah Jawa itu mulai dari hits singlenya yang mendunia, Snow On The Sahara.

"Saya sangat bersyukur bahwa Perez mencintai musik saya karena Perez adalah pemimpin opini publik yang berpengaruh besar dalam industri hiburan," kata Anggun.