Baru Dirilis, Lagu Baru Anggun Langsung Masuk Chart

jpnn.com - Kabar baik untuk para penggemar Anggun C Sasmi yang telah lama menantikan karya teranyarnya.

Penyanyi asal Indonesia yang telah melebarkan sayap kariernya di dunia musik internasional ini merilis singel baru berjudul What We Remember.

Anggun mempromosikan single terbarunya melalui akun media sosial resminya beberapa jam sebelum singlenya rilis di berbagai platform musik.

“The Lyrics video of #WhatWeRemember The single is available worldwide on all legal digital platforms streaming and download. Link on bio,” tulis Anggun di akun Instagram pribadinya.

Dalam cuplikan video yang diunggahnya, Anggun menampilkan berbagai unggahannya di media sosial.

Setelah resmi rilis, single terbarunya langsung menduduki peringkat kedua dalam iTunes Indonesia dan masuk ke dalam kategori 'Best of the Week'.(mg7/jpnn)