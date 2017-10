Anggun Utamakan Sikap Jujur Dalam Berkarya

jpnn.com, JAKARTA - Kendati sukses meraih nama besar di panggung internasional, Anggun tetaplah selebritas yang rendah hati.

Pelantun single Snow on The Sahara ini bahkan tak sungkan berbagi tips untuk penyanyi pendatang baru agar bisa go international seperti dirinya.

“Tak perlu mencoba menjadi Britney-nya Asia, atau Beyonce-nya Asia, atau Nicky Minaj-nya Asia. Hanya ada satu mereka di dunia, dan hanya ada satu kamu di dunia. Jadilah diri sendiri yang terbaik,” jelas Anggun.

Selain menjadi diri sendiri, pemilik album Echoes ini juga mengutamakan kejujuran dalam berkarya.

“Saya mencoba untuk jujur dengan tulisan dan sekarang laguku itu lebih tentang sekelilingku,” katanya.

"Semuanya tentang sesuatu yang logis, tentang apa yang aku baca, aku lihat. Apa yang aku makan, yang aku tonton, lalu semua diterjemahkan menjadi emotions, dan emotionsitulah yang kemudian menjadi lagu," tambahnya.

Baru-baru ini, Anggun memang baru saja merilis singel anyarnya berjudul What We Remember.

"Lagu ini bicara tentang kenyataan hidup di mana kita hanya punya kesempatan hidup ini sekali dan sedikit waktu, maka kamu harus membuat sesuatu yang berguna, kamu harus membuat orang terinspirasi, membuat orang mengingatmu. Suatu saat, kamu hanya akan jadi kenangan. Berharap kamu tahu kamu sudah mencoba yang terbaik untuk ini, jadi itu akan menjadi kenangan yang baik," jelasnya.(mg7/jpnn)