Anggun Hadirkan Single Terbaru lewat What We Remember

Penyanyi kondang Anggung C Sasmi punya single baru di tengah-tengah kesibukannya sebagai juri ajang Asia's Got Talent. Titelnya adalah What We Remember.

Untuk penulisan lagu What We Remember, Anggun dibantu oleh Silvio Lisbonne dan Guillaume Boscaro yang merupakan produser pencetak hits di Prancis. Penyanyi kelahiran 29 April 1974 itu menawarkan nuansa pop-electro dengan sentuhan unsur akustik pada lagu What We Remember.

"Lagu ini bicara tentang kenyataan hidup di mana kita hanya punya kesempatan hidup ini sekali dan sedikit waktu. Maka kamu harus membuat sesuatu yang berguna, kamu harus membuat orang terinspirasi, membuat orang mengingatmu," kata Anggun C Sasmi kepada JawaPos.com, Minggu (15/10).

"Suatu saat, kamu hanya akan jadi kenangan. Berharap kamu tahu kamu sudah mencoba yang terbaik untuk ini, jadi itu akan menjadi kenangan yang baik," sambungnya.

Menyambut rilis single terbaru Anggun di pertengahan Oktober 2017, Universal Music Indonesia menggandeng 144 radio di seluruh Indonesia untuk pemutaran perdana What We Remember. Tagar #WhatWeRemember berhasil menjadi trending topic Twitter di Indonesia.

Lagu What We Remember merupakan single pertama dari album internasional Anggun. Dia berencana merilis album itu pada 8 Desember 2017 mendatang.

"Untuk album baru ini saya harus bilang ini adalah sesuatu yang modern, tapi tetap aku. Saya mencoba untuk jujur dengan tulisanku, dan sekarang laguku itu lebih tentang sekelilingku daripada tentang diriku," tutup Anggun.