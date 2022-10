Anies di Mata Anak Buah: Sosok Pemimpin yang Berkomitmen Tinggi

jpnn.com - JAKARTA - Masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wagub DKI Jakarta Riza Patria akan berakhir dua hari lagi, tepatnya 16 Oktober 2022.

Selama memimpin Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Anies beberapa kali merotasi pejabat, termasuk di Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo merupakan salah satu pejabat yang lama menjabat selama masa kepemimpinan Anies.

Dia menjabat sejak Juli 2019 hingga saat ini.

Sebagai anak buah Anies, Syafrin menilai gubernur DKI Jakarta itu merupakan sosok pemimpin yang berkomitmen tinggi terhadap program yang dijanjikan.

“Selaku Kadis Perhubungan, saya menilai Pak Anies terus berupaya merealisasikan seluruh program yang ada. Tentu pesan beliau ada empat hal yang menjadi pedoman, on regulation, on target, on budget, dan tentu harus on quality,” ucap Syafrin, Jumat (14/10).

Dia lalu mengenang momen yang paling berharga, yaitu saat bersama-sama meluncurkan program jalur sepeda di Jakarta pada akhir 2019.

Menurut Syafrin, mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu dinilai sangat mendukung program tersebut.