Antara Sinead O’Connor Si Tak Terbandingkan & Pembakar Al-Qur'an

jpnn.com - Penggemar musik, terutama yang cukup senior, hampir pasti mengenal Sinead O’Connor. Penyanyi kelahiran Irlandia itu meraih popularitasnya pada era 1990-an dengan lagunya yang sangat kondang, Nothing Compares to You yang sering ditulis menjadi Nothing Compares 2 U.

Sinead meninggal dalam usia 56 tahun. Penyebab kematiannya tidak diumumkan.

Akan tetapi, dengan perjalanan hidup yang kontroversial penuh liku-liku, Sinead diperkirakan meninggal dalam penderitaan. Beberapa tahun terakhir ia dicekam duka yang mendalam setelah anaknya, Shane O’Connor, meninggal akibat bunuh diri pada Januari 2022.

Sinead meninggal sebagai muslimah. Ia masuk Islam pada 2018 dan mengganti namanya menjadi Shuhada Sadaqat.

Pesohor kelahiran 8 Desember 1966 itu pun lebih sering mengenakan hijab. Keputusan menjadi muslimah adalah perubahan drastis pada kehidupan Sinead.

Sebagai orang Irlandia, Sinead O’Connor lahir dalam tradisi Katolik yang sangat ketat. Ia dididik dalam kehidupan Katolik yang kuat.

Namun, jiwa pemberontaknya sudah muncul sejak remaja. Sinead suka mengutil hingga akhirnya tertangkap dan dimasukkan ke pusat rehabilitasi mental selama 18 bulan.

Ternyata justru di rumah sakit jiwa itulah bakat Sinead dalam bermusik mengemuka. Seorang guru musik yang mengajar di rumah sakit itu terperangah menyaksikan bakat musik Sinead dan tekniknya dalam bernyanyi.