Antonio Conte: Musim Ini adalah Musimnya Eden Hazard

jpnn.com, LONDON - Superstar Chelsea Eden Hazard punya peluang besar turun sebagai starter dalam big match melawan Manchester City di Stamford Bridge, Sabtu (30/9) malam WIB.

Setelah lepas dari masa penyembuhan cedera, Hazard langsung bersinar bersama The Blues di Liga Champions tengah pekan kemarin.

Pemain Belgia berusia 26 tahun itu menjadi bintang saat Chelsea menjadi tim pertama Inggris yang menang di kandang Atletico Madrid.

"Liga Champions dan Premier League sangat penting buat dia. Musim ini adalah musim Hazard membuktikan bahwa dia adalah salah seorang pemain terbaik di dunia," kata pelatih Chelsea, Antonio Conte di Soccerway.

Juru racik tim asal Italia itu mengaku bahagia Hazard pulih dari cedera. Conte menyebutkan, dia sengaja menurunkan Hazard sebagai starter saat laga melawan Atletico (bermain selama 82 menit), karena itu adalah pertandingan besar yang membutuhkan mental yang teruji.

"Dia melewatinya dengan baik. Lihat saja, musim ini dia akan membuktikan dia top," pungkas Conte. (adk/jpnn)

Jadwal Premier League Sabtu (30/9) WIB

18.30 WIB Huddersfield Town vs Tottenham Hotspur

21.00 WIB Bournemouth vs Leicester City

21.00 WIB Manchester United vs Crystal Palace

21.00 WIB Stoke City vs Southampton

21.00 WIB West Bromwich Albion vs Watford

21.00 WIB West Ham United vs Swansea City

23.30 WIB Chelsea vs Manchester City