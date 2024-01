Apresiasi Kinerja Perwira, Pertamina Drilling Services Indonesia Gelar PDA 2023

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) melalui Fungsi HSSE & Quality Pertamina Drilling menyelenggarakan Pertamina Drilling Awards (PDA) 2023 di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (3/1/2024).

PDA digelar sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja Perwira Pertamina Drilling selama 2023.

Kegiatan yang digelar secara hybrid ini dihadiri oleh jajaran direksi, manajemen, serta seluruh Perwira Pertamina Drilling.

Pjs VP HSSE & Quality Pertamina Drilling mengungkapkan Usep Sutisna, PDA merupakan pelengkap dari inisiatif strategis yang telah ada sebelumnya.

“Selain masalah finansial dan sistem yang termasuk kedalam lingkup program-program sebelumnya, PDA lebih menekankan kepada aspek peningkatan kinerja Perwira Pertamina Drilling,” kata Usep dalam keterangan resminya, Selasa (16/1).

Acara ini juga menjadi ajang pemberian penghargaan kepada Perwira Pertamina Drilling yang telah memberikan kontribusi terbaik terhadap perusahaan pada tahun sebelumnya.

Sebanyak lima penghargaan dipersembahkan melalui acara ini.

Pertama, The Best Marketer Performance Award yang dimenangkan oleh Rig 1500 HP – ExxonMobil, dengan Juara 2 Cooling System – PHR dan Juara 3 Semi IPM – PHE OK, RT, JM.