Arsenal Taklukkan Liverpool di Community Shield

jpnn.com, LONDON - Arsenal merebut trofi Community Shield setelah mengalahkan Liverpool di Wembley, Sabtu (29/8).

Tim Meriam London menang lewat adu penalti, 5-4, usai kedua tim imbang 1-1 dalam waktu normal.

Kapten Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol penalti terakhir untuk mencatat kemenangan kedua tim London utara itu atas sang juara liga dalam kurun waktu enam pekan setelah jeda musim panas yang dipersingkat.

"Kami tengah meningkat. Masih ada tugas yang harus dilakukan, tetapi saya sangat senang dan ini saat yang menyenangkan menjadi pemain Arsenal," kata Aubameyang kepada BT Sport usai pertandingan seperti dikutip Reuters.

9 - Arsenal have won nine of their last 11 penalty shootouts in all competitions, having won just four of their previous 10. Nerve. #ARSLIV pic.twitter.com/osHANVKHS4 — OptaJoe (@OptaJoe) August 29, 2020