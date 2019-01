Astra Dukung Pendirian Bank Wakaf Mikro di Banyuwangi

jpnn.com - Mendukung peningkatkan inklusi keuangan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar pondok pesantren, PT Astra International Tbk berkolaborasi dengan PT Astra Sedaya Finance (ACC) mendirikan Bank Wakaf Mikro Minhajut Thullab di Banyuwangi, Jawa Timur.

“Selain ACC, perusahaan-perusahaan dalam Astra Financial seperti PT Asuransi Astra Buana [Asuransi Astra] dan PT Federal International Finance [FIFGroup] juga turut mendukung pendirian bank wakaf mikro sebagai donatur,” papar Direktur Astra International sekaligus Director In Charge Astra Financial Suparno Djasmin.



Bank Wakaf Mikro Minhajut Thullab merupakan bank wakaf mikro pertama dari 10 bank wakaf mikro yang rencana pendiriannya didukung penuh oleh Astra International dan anak perusahaannya yang tergabung dalam Astra Financial.

BACA JUGA: Astra Blusukan Sambil Berbagi Asuransi Rp 1 Miliar ke Guru

“Komitmen Astra dalam Bank Wakaf Mikro Minhajut Thullab sejalan dengan cita-cita Astra untuk sejahtera bersama bangsa yang senantiasa berperan aktif dalam berkontribusi meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia,” sambung Chief of Corporate Affairs Astra International Pongki Pamungkas, dalam kesempatan yang sama.



Bank wakaf mikro merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang didirikan atas izin OJK dan bertujuan menyediakan akses pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal.

Hingga Desember 2018, OJK telah memberikan izin pendirian 41 bank wakaf mikro.

Periode 2018-2019 ini, Astra bersama anak perusahaan yang tergabung dalam Astra Financial berkomitmen menjadi donatur pendirian 10 Bank Wakaf Mikro di beberapa provinsi di seluruh Indonesia. (mg8/jpnn)