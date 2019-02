Auto2000 Dominasi Gelar Terbaik di Ajang Penghargaan Toyota

jpnn.com, BALI - Auto2000 sukses memborong puluhan gelar juara, baik di bidang sales maupun after sales yang diraih di ajang The Best Toyota Dealer People Contest 2018, yang diadakan di Bali pada 21-22 Februari 2019 yang lalu.



Ajang tahunan bergengsi karena melibatkan seluruh outlet Toyota di Indonesia yang bersaing untuk memberikan layanan dan kinerja terbaiknya sehingga tergambar dari skor konsistensi pencapaian/achievement sepanjang tahun.

BACA JUGA: Auto2000 Tebar Kemudahan Miliki Toyota Sesuai Kemampuan

Berbagai penghargaan diraih baik di kategori sales person, supervisor, advisor, manager, hingga dealer berhasil diraih Auto2000. Raihan tertinggi dicapai Auto2000 Binjai Medan yang sukses meraih gelar kehormatan sebagai The Best Toyota Outlet of The Year. Hal yang tidak mudah karena harus bersaing ketat dengan 327 outlet Toyota di Indonesia.

Penilaian dari seluruh kontes Toyota ini selain meliputi skill dan kompetensi perorangan, kinerja/performance bisnis yang harus melampaui target juga level kepuasan pelanggan yang tinggi. Tentunya hal ini bisa diraih dengan cara yang tidak mudah dan penuh perjuangan dari seluruh peserta kontes dan team baik di cabang maupun kantor pusat. Dan pastinya, semua penghargaan tersebut dapat tercapai berkat dukungan dari pelanggan Auto2000.

“Penghargaan ini menjadi motivasi kami untuk selalu mawas diri dan meningkatkan pelayanan agar pelanggan setia Auto2000dapat merasakan layanan lebih dari kami. Ini sejalan dengan konsep layanan baru kami yakni ‘Auto2000 Lebih’ dengan tagline ‘Urusan Toyota Lebih Mudah’,” kata Chief Executive Auto2000 Martogi Siahaan, dalam keterangan tertulis, Selasa (26/2). (mg8/jpnn)

Berikut penghargaan capaian Auto2000:

The Best Sales Person

Greet Mayasari – Auto2000 Wiyung Surabaya

The Best Sales Supervisor

Rahmad – Auto2000 Purwakarta



The Best Supervisor for Funnel and Area Strategic

Andik Firmansyah – Auto2000 Jember

Rocki W – Auto2000 Denpasar.