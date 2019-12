Badminton SEA Games 2019: Tim Putra Juara 6 Kali Beruntun

jpnn.com, MANILA - Ganda putra Wahyu Nayaka Arya Pangkaryanira/Ade Yusuf Santoso memastikan kemenangan Indonesia atas Malaysia di final beregu putra badminton SEA Games 2019.

Turun di partai keempat laga final yang digelar di Multinlupa Sports Complex, Metro Manila, Rabu (4/12) siang WIB, Wahyu/Ade menang atas Ong Yew Sin/Teo Ee Yi 21-16 21-19.

Kemenangan itu membuat tim putra memastikan medali emas SEA Games 2019, sekaligus mempertahankan status juara bertahan nomor beregu putra.

Sebelum Wahyu/Ade turun, kedudukan duel Indonesia vs Malaysia 2-1. Di partai pertama, tunggal putra Jonatan Christie menang atas Lee Zii Jia 21-9, 21-17.

Malaysia menyamakan kedudukan lewat ganda putra Aaron Chia/Soh Wooi Yik yang menang atas Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto 21-17, 21-13. Anthony Sinisuka Ginting yang turun di partai ketiga, menang atas Soong Joo Ven 13-21 21-15 21-18.

Partai kelima yang seharusnya mempertemukan Shesar Hiren Rhustavito dengan pemain Negeri Jiran Lim Chong King, kini tak perlu lagi digelar. Tim putra Indonesia sudah berhak mendapat emas.

Buat tim putra Indonesia, emas kali ini merupakan yang keenam kali beruntun sejak SEA Games 2007 (di SEA Games 2013 tidak dipertandingkan). Secara keseluruhan, Indonesia masih menjadi penguasa nomor beregu putra badminton SEA Games dengan 17 emas, sementara Malaysia baru lima. (adk/jpnn)

Indonesia vs Malaysia:

Tunggal Putra 1: Jonatan Christie vs Lee Zii Jia: 21-9, 21-17

Ganda Putra 1: Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Aaron Chia/Soh Wooi Yik 17-21, 13-21

Tunggal Putra 2: Anthony Sinisuka Ginting vs Soong Joo Ven 13-21 21-15 21-18

Ganda Putra 2: Wahyu Nayaka Arya Pankaryanira/Ade Yusuf vs Ong Yew Sin/Teo Ee Yi 21-16-21-19

Tunggal Putra 3: Shesar Hiren Rhustavito vs Lim Chong King