Bakamla RI dan US Coast Guard Berbalas Courtessy Call

jpnn.com, BATAM - Komandan United States Coast Guard (USCG) Cutter Stratton Capt. Bob Little dan Senior Officer Jeff Ferlauto mengunjungi KN. Tanjung Datu di Dermaga Utara Batu Ampar, Sabtu (10/8/2019).

Kunjungan ini merupakan kunjungan balasan atas Courtessy Call yang dilakukan Bakamla RI/Indonesian Coast Guard (IDNCG) beberapa saat sebelumnya. Kunjungan dipimpin oleh Komandan KN Tanjung Datu 301 Kolonel Bakamla Capt. Nyoto Saptono.

Turut serta dalam kunjungan yaitu Letkol Bakamla Hananto dan Letkol Bakamla Raka Momon beserta kru Tanjung Datu.

Adapun kunjungan kehormatan Bakamla RI ke kapal USCG Cutter Stratton adalah dalam rangka mematangkan rencana boarding exercise dan sekaligus penyerahan plakat dari Bakamla kepada Komandan Stratton.

Mengawali pertemuan dan untuk menjalin keakraban, tiap perwakilan yang hadir memperkenalkan diri dan menyampaikan peran yang diemban dalam latihan nantinya, dan selanjutnya berdiskusi terkait mekanisme boarding exercise yang akan dilaksanakan.

Komandan Stratton, Capt. Bob Little mengatakan bahwa dalam latihan bersama, kedua pihak akan belajar dan menemukan hal baru, "Encourage to learn, we also learn as much from you as you learn from me,” ujarnya.

Satu hal yang juga sangat dinantikan oleh Capt. Bob adalah diskusi setelah latihan bersama selesai. Menurutnya saat itulah bisa saling belajar dan bertukar pengetahuan.

Mengakhiri pertemuan itu, Capt. Nyoto memberikan dan menyematkan secara langsung lencana bahari yang telah dikenakannya sejak tahun 2012 kepada Capt. Bob Little.(fri/jpnn)