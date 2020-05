Balas Kritikan Obama, Donald Trump Singgung soal Flu Babi

jpnn.com, WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tak terima dengan kritik dari pendahulunya, Barack Obama soal penanganan pandemi penyakit vorus corona 2019 (COVID-19).

Trump yang menganggap pemerintahannya lebih hebat, mengkritik balik cara Obama menangani pandemi swine influenza virus (SIV) atau flu babi pada 2009.

Trump melalui akunnya di Twitter menyebut pemerintahannya telah melakukan langkah bagus dalam menanggulangi penyebaran virus corona. “Terutama sangat awal melarang orang-orang dari Tiongkok, sumber infeksi, memasuki AS,” ujarnya melalui akun @realDonaldTrump, Minggu (10/5).

We are getting great marks for the handling of the CoronaVirus pandemic, especially the very early BAN of people from China, the infectious source, entering the USA. Compare that to the Obama/Sleepy Joe disaster known as H1N1 Swine Flu. Poor marks, bad polls - didn’t have a clue! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 10, 2020