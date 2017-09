Band Indie Rock Korsel Hyukoh Bakal Konser di Jakarta

jpnn.com - Satu lagi grup musik asal Korea Selatan akan menggelar pertunjukan di Indonesia. Hyukoh dijadwalkan tampil di The Establishment, SCBD, Jakarta, 27 November 2017 mendatang.

"IT'S OFFICIAL! Hyukoh Live in Jakarta! 27 November 2017 at The Establishment, SCBD. Stay tune to kiostix.com and juniconcert.id for tiket info soon," tulis akun resmi Juni Concert.

Kepastian jadwal konser di Indonesia juga telah disampaikan Hyukoh. Lewat akun Twitter, mereka mengungkap agenda untuk bersiap menyapa penggemar di tanah air.

"Hyukoh Live in Jakarta ! 11/27 at the establishment, SCBD," ungkap akun Hyukoh.

Hyukoh adalah grup indie rock asal Korea Selatan. Dibentuk pada Mei 2014, band ini terdiri dari Oh Hyuk, Im Dong-gun, Lim Hyun-jae, dan Lee In-woo.

Dalam perjalanannya, Hyukoh merilis album mini debut berjudul 20 pada 18 September 2014. Pada 2015, grup ini dikenal luas di Korea Selatan setelah berpartisipasi dalam Summer Music Festival yang diadakan acara varietas populer Korea, Infinite Challenge.

Hyukoh mendapat respons positif dari pendengar dan kritikus musik, bahkan berhasil masuk Top 10 Billboard World Albums Chart dua bulan setelah dirilisnya album mini kedua berjudul 22. (ded/JPC)

Sumber : Jawa Pos