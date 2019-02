Bandara Supadio Ditutup, 3 Maskapai ini Ikut Kena Imbasnya

jpnn.com, PONTIANAK - Bandara Supadio, Pontianak ditutup untuk sementara waktu. Hal ini imbas dari pesawat Lion Air JT 714 yang berangkat dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta tergelincir saat tiba di Bandara Supadio, Sabtu (16/2).

Akibat kejadian ini ada setidaknya tiga penerbangan yang terdampak, yakni NAM Air nomor penerbangan IN-156 (return to apron), Citilink QG-415 (return to base), dan Garuda Indonesia GA-154 (return to base).

Karena itu sebagai pengelola Bandara Supadio, Jon meminta maaf kepada para penumpang yang terdampak.

"AP II memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi di Bandara Supadio," ujar EGM Bandara Supadio Jon Mukhtar Rita dalam siaran persnya, Sabtu (16/2).

Diharapkan Bandara Supadio bisa kembali beroperasi normal pascapesawat Lion Air tergelincir.

Pasalnya kejadian tersebut membuat runway tidak dapat digunakan atau dalam kondisi block runway.

"Kami saat ini tengah berupaya memindahkan pesawat tersebut agar runway bisa kembali malam ini digunakan untuk penerbangan dari dan ke Supadio, Pontianak," tutur Jon.