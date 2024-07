Bank DKI Sabet Penghargaan Pada Ajang Indonesia Banking Service Excellence 2024

jpnn.com, JAKARTA - Bank DKI meraih penghargaan sebagai The 3rd Best Overall BPD dalam Pelayanan Prima pada ajang 21st Banking Service Excellence 2024.

Ajang penghargaan itu diselenggarakan oleh Infobank media group di Jakarta pada Selasa (2/7) lalu.

Bank DKI turut meraih penghargaan pada sejumlah kategori layanan terbaik di antaranya sebagai The 1st Best Call Center, The 1st Best Kenyamanan di Kantor Cabang, The 1st Best ATM, The 1st Best Live Chat, dan The 1st Best Opening Account via Mobile.

Penghargaan tersebut didasarkan pada survei Bank Service Excellence Monitor (BSEM) yang dilakukan oleh Marketing Research Indonesia (MRI) berdasarkan analisis data dan berbagai metode penilaian kualitas pemberian layanan.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama Bank DKI Amirul Wicaksonopada mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian yang diterima.

“Hal itu dimaknainya sebagai apresiasi berharga atas upaya Bank DKI untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah.

“Penghargaan ini pada beberapa kategori layanan prima turut merefleksikan komitmen Bank DKI yang secara konsisten berupaya memberikan layanan terbaik kepada masyarakat melalui berbagai langkah inovasi,” ucap Amirul dalam keterangannya, Kamis (4/7).

Menurut dia, Bank DKI telah melakukan berbagai langkah inovasi digital untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah, dengan salah satu inisiatif utamac yaitu aplikasi JakOne mobile yang menawarkan berbagai fitur.