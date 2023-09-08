Bank KB Bukopin Sebar Promo Tiket Konser SMTOWN LIVE 2023 Untuk Nasabah
Jumat, 08 September 2023 – 20:31 WIB
jpnn.com, JAKARTA - Konser SMTOWN LIVE 2023 SMCU PALACE @JAKARTA bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Sabtu (23/9).
Bank KB Bukopin kembali menghadirkan promo menarik untuk acara tersebut.
Sebagai sponsor dalam konser K-Pop itu, Bank KB Bukopin menghadirkan program promosi ‘Nabung Sambil Nonton Konser K-POP’ untuk mendapatkan tiket konser SMTOWN LIVE 2023 di Jakarta.
Konser SMTOWN LIVE 2023 SMCU PALACE @JAKARTA bakal digelar di SUGBK, Jakarta Pusat, Sabtu (23/9).
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