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Bank KB Bukopin Sebar Promo Tiket Konser SMTOWN LIVE 2023 Untuk Nasabah

Bank KB Bukopin Sebar Promo Tiket Konser SMTOWN LIVE 2023 Untuk Nasabah
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Bank KB Bukopin menghadirkan program promosi ‘Nabung Sambil Nonton Konser K-POP’ untuk mendapatkan tiket konser SMTOWN LIVE 2023 di Jakarta. Foto: Dok. Pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Konser SMTOWN LIVE 2023 SMCU PALACE @JAKARTA bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Sabtu (23/9).

Bank KB Bukopin kembali menghadirkan promo menarik untuk acara tersebut.

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Sebagai sponsor dalam konser K-Pop itu, Bank KB Bukopin menghadirkan program promosi ‘Nabung Sambil Nonton Konser K-POP’ untuk mendapatkan tiket konser SMTOWN LIVE 2023 di Jakarta.

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Direktur Utama Bank KB Bukopin Tom (Woo Yeul) Lee mengatakan program tersebut diadakan lantaran pihaknya melihat antusiame masyarakat yang cukup besar untuk menyaksikan konser SMTOWN LIVE 2023 di Jakarta.

Konser SMTOWN LIVE 2023 SMCU PALACE @JAKARTA bakal digelar di SUGBK, Jakarta Pusat, Sabtu (23/9).

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