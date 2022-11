Bantu Pulihkan Ekosistem, Tunas Inti Abadi Borong Penghargaan ISDA 2022

jpnn.com, JAKARTA - PT Tunas Inti Abadi (TIA) selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan memborong beberapa penghargaan pada ajang Indonesian SDGs Award (ISDA) 2022.

Dari tiga program yang diajukan, TIA mendapat satu penghargaan 'Platinum', dua penghargaan 'Gold', dan satu tambahan penghargaan atas komitmen kuat terhadapp pengelolaan lingkungan, yakni The most committed corporate on SDGs for Environment Pillars.

Penghargaan diberikan secara langsung oleh Kementerian Bappenas pada Selasa (22/11/2022) di Jakarta.

Salah satu unit bisnis PT ABM Investama Tbk (ABMM) ini berhasil memperoleh penghargaan atas kesuksesannya memulihkan ekosistem lingkungan hidup.

Judul program yang diajukan ke ISDA 2022 ialah Kelompok Tani Hutan Alimpung-Cerita Sukses Rehabilitasi DA, Pendayagunaan Air Permukaan sebagai Sumber Air Bersih Pendukung Operasional, dan Penanaman Mangrove-Cemara dan Teknik Rekayasa Sebagai Cara Jitu Mencegah Abrasi.

Direktur TIA Dadik Kiswanto menyebut TIA selalu memprioritaskan komitmen perusahaan terhadap pengelolaan dampak operasional kepada lingkungan, sebagai bagian dari nilai inti dari grup ABM.

“Komitmen kami sedari awal, yakni berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari elemen masyarakat. Hal ini penting agar kelancaran operasional selalu dapat dipastikan dari waktu ke waktu”, ucapnya.

Sementara itu, Direktur Utama ABM, Andi Djajanegara, turut menjelaskan torehan prestasi ini penting untuk keberlanjutan bisnis grup.