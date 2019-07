Bawa Bendera Indonesia, Calum Scott Memukau Tampil di Prambanan Jazz 2019

jpnn.com, YOGYAKARTA - Calum Scott sukses menjadi pemungkas dalam Prambanan Jazz Festival 2019 pada hari pertama, Jumat (5/7). Disaksikan sekitar 10 ribu orang, penyanyi asal Inggris itu berhasil menyuguhkan penampilan terbaik.

Muncul sekitar pukul 23.00 WIB, Calum Scott mendapat giliran beraksi di panggung 'Hanoman'. Dia tampak mengenakan celana jin hitam dan kemeja putih, dlengkapi jaket berwarna hitam.

Penampilan Calum Scott di Prambanan Jazz Festival 2019 dibuka lewat dua lagu yaitu Only Human dan Come Back Home. Menu pembuka tersebut spontan disambut teriakan histeris penonton yang didominasi perempuan di area depan panggung.

"Apa kabar?. Saya bahagia bisa berada di sini, tempat yang sangat indah," kata Calum Scott memuji Candi Prambanan yang berada tepat di belakang panggung.

Setelah menyapa penonton, pria 30 tahun itu melanjutkan repertoar. Kali ini dia membawakan lagu Rhythm Inside, If Our love Is Wrong, Golden Slumbers, dan Thinking Outloud (Ed Sheeran). Pada lagu Thinking Outloud, Calum Scott mampu mengajak penonton bernyanyi bersama. Penonton dari depan hingga belakang terdengar ikut bersenandung. Sehingga suasana malam di Prambanan Jazz Festival 2019 terasa begitu seru meski cuaca cukup dingin.

"Terima kasih telah bernyanyi bersama, saya senang dengan crowd yang ada di Indonesia," ujar Calum Scott.

Sejumlah materi turut dinyanyikan Calum Scott saat beraksi di Prambanan Jazz Festival 2019. Antara lain Hotel Room, It's Not Dark Yet, No Matter What, Sore Eyes, Only You, What I Miss Most, dan Give Me Something. Calum Scott benar-baner memperdengarkan suara merdunya di setiap lagu yang dibawakan.

