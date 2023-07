Bea Cukai Sosialisasikan Agenda PRBC ke Pelajar, Mahasiswa Hingga Pelaku UMKM

jpnn.com, AMBON - Pekan Raya Bea Cukai (PRBC) akan kembali digelar. Kegiatan tersebut diselenggarakan menyambut HUT ke-77 Bea Cukai.

Agenda tersebut turut disosialisasikan Bea Cukai ke berbagai kalangan, termasuk para pelajar dan mahasiswa seluruh Indonesia.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Encep Dudi Ginanjar mengatakan perayaan Hari Bea Cukai tahun ini akan menghadirkan empat event.

Baca Juga: Bea Cukai Tanjung Perak Dukung Penataan Ekosistem Logistik Nasional

Mulai dari Customs dan Excise for High School (CEFHS), Customs and Excise for University (CEFU), APBN Week dan UMKM Week.

“Ada juga rangkaian kegiatan dan perlombaan untuk CEFU dan CEFHS, seperti sosialisasi kepabeanan, sosialisasi cukai, lomba karya tulis ilmiah, lomba paduan suara, lomba pidato bahasa Inggris, lomba baca puisi, lomba voice over, lomba Tari Ratoh Jaroe, dan olimpiade Bea Cukai,” sebut Encep, Jumat (28/7).

Mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut, Bea Cukai Ambon dan Bea Cukai Parepare terjun langsung ke beberapa sekolah dan universitas di masing-masing wilayah.

Beberapa sekolah yang dikunjungi Bea Cukai, antara lain SMA Negeri 1 Ambon, SMA Xaverius, SMK Negeri 1 Ambon, SMK Kristen Rehoboth, SMA Negeri 11 Ambon.

Selain itu, tiga universitas juga dikunjungi Bea Cukai Ambon, yaitu Universitas Pattimura, Politeknik Negeri Ambon, dan Universitas Kristen Indonesia Maluku, pada Selasa (18/7).