Begini Cara Jonathan Kuo Tetap Eksis di Masa Pandemi

jpnn.com, JAKARTA - Pianis klasik Jonathan Kuo memastikan tetap berkarya meski di tengah pandemi covid-19.

Salah satu cara cowok 18 tahun itu membuktikan eksistesi yakni dengan menggelar resital online.

Sejauh ini Jonathan Kuo telah 3 kali sukses menggelar resital online.

Dua di antaranya bersama Jakarta Conservatory of Music (JCoM) dan bersama House of Piano (part of Steinway and Sons Indonesia).

"Ini keinginan saya berbagi dan memperdengarkan karya kepada para pecinta musik klasik yang hampir setahun ini tidak dapat menikmati konser," kata Jonathan Kuo, Senin (14/12).

Pada akhir pekan lalu, Jonathan Kuo menggelar resital online bersama Jakarta Conservatory of Music di bawah pimpinan Iswargia R. Sudarno.

Dalam resital online tersebut, Jo secara solo menampilkan beberapa karya dari 3 komponis yaitu Mozart, Bartok, dan Schumann.

Karya yang disuguhkan Jonathan Kuo secara solo di antaranya, Johannes Brahms’ Four Ballades, Op. 10, Ludwig van Beethoven’s 'Appasionata', 'Waldstein' piano sonatas, Franz Schubert’s Wanderer Fantasy, dan sebagainya.