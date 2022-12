Beli Toyota Innova Zenix Sekarang, Mobil Akan Dikirim Setelah Lebaran 2023

jpnn.com, YOGYAKARTA - PT Toyota Astra Motor (TAM) mengumumkan proses waktu tunggu atau inden Toyota Kijang Innova Zenix cukup panjang.

Bagi konsumen yang memesan sekarang mobil keluarga itu akan mendapatkan unit setelah lebaran tahun depan.

Hal itu diungkapkan Direktur Pemasaran PT Toyota Astra Motor (TAM) Anton Jimmi Suwandy di sela acara test drive Innova Zenix di Yogyakarta, Selasa (20/12).

Dia mengatakan untuk varian hybrid rata-rata waktu inden diperkirakan sekitar enam bulan, mengingat permintaannya cukup tinggi.

"Ya, itu sekitar enam bulan yang hybrid. Artinya setelah lebaran baru bisa mendapatkan mobilnya. Jadi, itu yang harus kami perhatikan," ungkap pria berkacamata itu kepada awak media.

Sementara itu, kata dia, varian bensin tidak mengalami inden yang cukup panjang.

Anton mengatakan hanya sekitar 2 minggu konsumen sudah mendapatkan unitnya.

"Kalau gasoline (varian bensin) itu basically lebih available (tersedia) mungkin less than (kurang dari) dua minggu-lah, satu bulan, sudah ready," ungkapnya.