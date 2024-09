Berbelanja di AEON CitraRaya, Pembeli yang Beruntung Bisa Dapat Motor Listrik dan Smart TV

jpnn.com, KABUPATEN TANGERANG - AEON CitraRaya Tangerang di Mal Ciputra Tangerang masih ramai dikunjungi pelanggan dua minggu setelah pembukaan pada awal September lalu.

Respons positif dari masyarakat setempat menginspirasi AEON untuk terus menjaga kualitas produk, makanan dan sajian kuliner Jepang demi kepuasan pelanggan di gerai ke-8 AEON di Indonesia tersebut.

Selain kemudahan berbelanja di AEON, kawasan hunian CitraRaya juga menawarkan berbagai fasilitas yang memudahkan mobilitas pelanggan, seperti layanan "10 Minute City" Shuttle Bus dengan biaya hanya Rp6.000, serta rental sepeda listrik yang dapat digunakan untuk berkeliling area hunian dengan nyaman.

Fasilitas ini dihadirkan untuk mendukung gaya hidup aktif masyarakat CitraRaya dan mempermudah akses menuju AEON.

“Sebagai bagian dari komitmen kami untuk memuaskan pelanggan, kami dengan bangga mempersembahkan 2nd sale Promotion yang dimulai pada 19 September 2024, sebagai lanjutan promosi Grand Opening kami,” ujar Atri Singgih selaku Deputy General Manager Foodline.

Untuk 2nd Sale Promotion ini AEON menawarkan sejumlah promo terbaik yang sayang untuk dilewatkan, mulai dari ikan Salmon/Trout dan daging Premium Tasmania yang hanya bisa didapatkan di AEON Store:

Fresh Trout Fillet seharga Rp32.800 per 100gr dan Top Valu Tasmania Beef mulai dari Rp32.800 per 100gr

Selain itu, tak lupa AEON juga menghadirkan promo Buy 1 Get 1 dan Buy 2 Get 1 untuk produk-produk best seller pilihan yang tersedia di Supermarketnya