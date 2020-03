Berkarier di LA, Ovianno Perkenalkan Lagu Debut

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi R&B serta hiphop asal Indonesia, Ovianno alias OV kini coba meniti karier di Los Angeles. Sebagai pembuktian diri, dia akhirnya meluncurkan single perdana berjudul Lie Lie Lie (Don’t Give Up on Me).

Ovianno mengatakan bahwa lagu ini terinspirasi dari kisah cinta yang dialaminya. Lewat lirik berbahasa Inggris, dia membagikan pengalaman pribadi tentang bertahan dalam hubungan yang hanya diperjuangkan oleh satu pihak.

"Penulisan lagu ini dibantu oleh produser dari Los Angeles bernama Mcgregor Leo dan Trevor Klaiman," kata Ovianno kepada jpnn.com, Kamis (19/3).

Dari segi musik, Ovianno menyajikan lagu Lie Lie Lie (Don’t Give Up on Me), dengan pendekatan multikulturalnya terhadap musik urban. Sehingga diharapkan bisa disukai oleh pencinta musik di seluruh dunia.

"Saya ingin lagu saya didengar oleh banyak orang dari seluruh dunia. Dan membuat orang menyukai musik saya dan terus memberi dukungan," ujarnya.

OV, sapaan Ovianno saat ini berbasis di Los Angeles, California. Dia berada di sana untuk belajar sekaligus mengejar mimpi sebagai musisi.

Baca Juga: Kawinkan RnB dengan Jazz

Dalam perjalanannya, Ovianno mulai bekerja dengan produser terkenal seperti Duke yang pernah menangani Snoop Dogg, Swae Lee, dan Big Sean.

Memainkan musik rap atau bouncing, dia berharap bisa membuktikan diri di panggung dunia. (mg3/jpnn)