Borong Biz Week Segera Digelar, Catat Tanggalnya!

jpnn.com, JAKARTA - Borong Indonesia menggelar event bertajuk Borong BizWeek pada 23-24 November 2021.

Kegiatan edukasi ini akan dibagi ke dalam dua sesi, yakni Borong Corner (23/11), yang berupa seminar online untuk berbagi tentang industri supply chain dan pembaruan manajemen.

Kemudian Borong Academy (24/11), sharing session mengenai strategi bisnis untuk pengusaha dan pengguna.

Acara ini bersifat terbuka dan dapat diikuti oleh semua kalangan, mulai dari pengusaha mikro, UKM hingga enterprise.

Akan ada lima pembicara utama yang berbagi tidak hanya berupa insights, namun juga kemampuan teknis untuk dapat langsung diimplementasikan.

“Kami melihat momentum pertumbuhan ini harus disertai dengan perubahan dan adaptasi atas situasi pasar yang sudah masuk dalam masa New Normal. Salah satu kunci keberhasilan adalah kemampuan melakukan inovasi pada sistem supply chain untuk memaksimalkan jangkauan serta go to market secara efektif dan efisien,” ujar Country Manager Borong Indonesia Ronald Sipahutar.

Di era new normal, sejumlah tantangan harus dihadapi para pelaku usaha, mulai dari perubahan mobilitas salesman, daya beli yang cenderung menurun, hingga dinamika model bisnis.

Tantangan-tantangan tersebut serta solusi bertahan dan berkembang di masa pandemi merupakan salah satu topik yang akan dibahas pada seminar bertajuk Market Outlook 2022: Hopes & Fear 2022 dengan pembicara Yongky Susilo (Consumer & Retail Strategist).