BTS Wujudkan Mimpi di Grammy Awards 2019

jpnn.com - Ada kabar baik untuk ARMY (sebutan fans BTS) sejagat raya. BTS bakal hadir dalam 61st Grammy Awards pada 10 Februari mendatang.

Menurut salah seorang sumber sebagaimana dilansir dari Variety, BTS akan menjadi presenter. Namun, tidak disebutkan pemenang kategori apa yang bakal dibacakan Suga, J-Hope, RM, Jin, Jimin, V, dan Jungkook tersebut.

Hadir dalam ajang penghargaan Grammy Awards memang impian besar Bangtan Boys. Hal itu terungkap dalam wawancara dengan The Tonight Show Starring Jimmy Fallon pada akhir Agustus lalu. ''Pergi ke Grammys,'' kata Suga ketika Fallon bertanya tentang impian BTS yang belum tercapai.

BTS untuk kali pertama masuk dalam nominasi Grammy. Yakni kategori Best Recording Package untuk album Love Yourself: Tear. Artwork album itu dibuat Donhee Lee dari HuskyFox. BTS bersaing dengan album Masseduction milik St Vincent, Be the Cowboy milik Mitski, The Offering oleh The Chairman, dan Well Kept Thing oleh Foxhole.

Penghargaan itu akan diberikan kepada sang art director, bukan kepada musisinya. Meski begitu, ini merupakan langkah awal yang cukup besar bagi boyband pelantun Idol tersebut.

Grammys akan berlangsung di Staples Center, Los Angeles, Minggu malam (10/2) waktu setempat atau Senin pagi (11/2) WIB. Alicia Keys bakal menjadi host. Musisi yang akan tampil meramaikan panggung malam itu, antara lain, Camila Cabello, Cardi B, Miley Cyrus, Shawn Mendes, dan Janelle Monae. (variety/billboard/adn/c5/jan)

Sumber : Jawa Pos