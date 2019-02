Bukan Kulit Hitam, JLo Dinilai Tak Layak Bawakan Tribute untuk Motown

Jennifer Lopez. Foto: Todayshow

jpnn.com - Jennifer Lopez alias Jlo menjadi salah satu artis yang tampil dalam Grammy Awards 2019. Ini bukan penampilan sembarangan, melainkan persembahan atau tribute untuk mengenang perjalanan Motown.

Motown adalah label rekaman yang berpusat di Detroit, dan memiliki sebuah peran penting dalam menyebarkan karya musikus kulit hitam ke masyarakat luas.

Sejumlah penyanyi besar pernah menelurkan karya lewat label ini seperti Diana Ross and The Supremes, Stevie Wonder, Marvin Gaye, hingga Jackson 5.

Dalam momen spesial ini, J.Lo membawakan sejumlah lagu ikonis seperti Dancing in the Street, Please Mr Post­man, Money (That's What I Want).

Hanya saja, banyak orang yang rupanya kecewa. Pasalnya, ia dianggap bukan musisi yang pas untuk menampilkan lagu-lagu ini. Ada yang mempersoalkan kemampuan dan performa mantan istri Marc Anthony itu.

Ada pula yang merasa seharusnya penampilan ini dibawakan musikus kulit hitam. Seperti Alicia Keys dan Janelle Monae yang hadir di Grammy lalu. (rakyatmerdeka/rmol)

Sumber : RMOL.co