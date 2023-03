Bukber di The Alts Movement Palembang Cuma Rp 300 Ribu, Buruan Booking!

jpnn.com, PALEMBANG - Menyambut datangnya bulan suci ramadhan, tentu Anda sudah mencari referensi tempat untuk berbuka bersama keluarga, teman serta kerabat.

Nah, bila Anda ingin makan sepuasnya di hotel berbintang dengan harga yang cukup terjangkau. Anda bisa datang ke hotel The Alts Movement Palembang.

Di The Alts Movement Palembang ada paket promo Early Bird cukup bayar Rp 300.000 net/pax anda bisa makan sepuasnya.

"Promo Early Bird Rp 300.000 berlaku untuk booking periode 21 Maret - 31 Maret, kami juga menyediakan promo menarik buy 5 get 6," kata Rima Dewi A selaku Director Of Sales & Marketing The Alts Movement Palembang, Rabu (15/03).

Rima mengungkap bahwa ramadhan tahun ini, The Alts Movement Palembang hadir dalam tema "Tabula Rasa & Sketsa Rasa".

"Konsep ini dipilih untuk menghadirkan suasana keanekaragaman jenis makanan dari mulai Asia, Indonesia (Tradisional), Chinese dan western," ungkap Rima.

"Tabula Rasa ini akan hadir selama bulan Suci Ramadhan berlangsung dari tanggal 25 Maret 23 sampai dengan 20 April 2023," tambah Rima.

Selain itu, bagi Anda yang ingin menginap, The Alts Movement Palembang juga menyediakan Promo Ramadhan Staycation.