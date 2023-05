Butler Mengamuk, Miami Heat Menang di Kandang Boston Celtics

jpnn.com - BOSTON - Miami Heat membungkam Boston Celtics pada gim pertama (best of seven) final Wilayah Timur NBA.

Datang sebagai tamu di TD Garden Boston, Kamis (18/5), Heat mengalahkan Celtics 123-116.

Heat bangkit di paruh kedua (Q3 dan Q4). Pada kuarter ketiga Heat sampai mencetak 46 poin.

Jimmy Butler menjadi bintang Miami Heat pada gim ini, dengan menyumbang 35 poin, 20 di antaranya setelah turun minum.

Itu adalah pertandingan kelima Butler dengan 30 poin atau lebih pada postseason.

"(Butler) adalah salah satu pemain bola basket dunia yang utama saat ini. Itulah yang kami butuhkan,” kata pelatih Heat Erik Spoelstra seperti dilansir AP.

"Pada akhirnya Jimmy melakukan semua yang kami butuhkan, sebagai pencetak poin dan fasilitator," imbuhnya.

Bam Adebayo menambah 20 poin dan delapan rebound. Kyle Lowry, Caleb Martin dan Gabe Vincent dan Max Strus masing-masing menambahkan 15 poin. Heat mencetak 16 dari 31 percobaan tembakan tiga poin.